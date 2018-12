"Run down"-Manager: Der Letzte dreht das Licht ab

Die Crew traf der Bankencrash, der durch die Globalisierung beschleunigt wurde, unvorbereitet: die Älteren an Bord kannten Kündigungswellen nur vom Hörensagen, die Jüngeren waren nur auf einen einzigen Kurs programmiert, den Expansionskurs bei Schönwetter.

Bald wurde eine eigene Abbau-Gesellschaft formiert, in der Hans Garstenauer als der Überbringer der schlechten Nachricht dienen musste. Er bemühte sich, den Weg zu den Rettungsbooten im ruhigen Ton zu weisen. Er wollte dabei möglichst alle Optionen aufzeigen, die sich seinem jeweiligen Gegenüber boten. Sein Auftrag ließ ihm jedoch wenig Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Abbau-Manager war zunächst mit einem Ein-Jahres-Vertrag ausgestattet worden. Seine befristete Mission wurde zwei Mal verlängert. Sein Credo bis zuletzt: „Ich möchte das sinkende Schiff mit Anstand verlassen.“ Manchmal half ihm auch eine Portion Sarkasmus, um seine Erfahrungen besser zu verarbeiten. Auf jeden Fall wollte er Wertschätzung zeigen für die Menschen, die sein Büro betraten, und Augenmaß beweisen beim möglichst geregelten Stilllegen der ehemaligen Bank. „Das entspricht meinem Berufsethos, dem ich mich weiterhin verpflichtet fühle.“ Sagt der 51-jährige Oberösterreicher, der an der Wirtschaftsuniversität Wien Wirtschaftspädagogik studiert hat.

Er war in der realen Abwicklung nicht zu beneiden: Oft saß er Menschen gegenüber, die mit einem Abschnitt in ihrem Leben abschließen mussten und einer ungewissen beruflichen Zukunft entgegensahen. Garstenauer beteuert, dass er bei jedem Gespräch einem übergeordneten Ziel folgte. Er geht jetzt zur Tür und betont: „Ich wollte, dass hier jeder Einzelne ein bisserl mehr aufgerichtet hinausgeht, als er hereingekommen ist.“ Nachdenklich fügt er hinzu: „Ich weiß schon, dass mir das nicht immer gelungen ist, aber das war immer mein Ziel.“

Zu bedenken hatte er auch, dass Menschen unterschiedlich auf eine unangenehme Nachricht reagieren. Er erinnert sich an Kollegen, die sich bis zuletzt an ihren Arbeitsplatz klammerten. Andere haben sich indes gerettet und sind heute in einer anderen Firma tätig. Wieder andere sind in tiefe Depression versunken und wollten aufgrund der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr nach vorne schauen. Viel menschliche Regung brach bei rauer See auf, die in ruhigeren Zeiten wohl nicht zum Vorschein gekommen wäre.