Run auf die "Bank im Handy"

Online-Rechnungen bezahlen mit sofortüberweisung.de, sein Geld anlegen über Scalable Capital und das Girokonto bei N26: Es sind längst nicht mehr nur die jungen, technikbegeisterten Menschen, die herkömmlichen Banken den Rücken kehren. Die Beliebtheit der neuen Finanz-Firmen, die ihre Dienste ausschließlich übers Internet anbieten ( FinTechs genannt), zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Denn FinTechs offerieren schnelle, einfache Services sehr billig.

Da kommen viele Banken nicht mit: Sie sind zu teuer und müssen daher Filialen schließen und Mitarbeiter abbauen.

Die Hälfte aller Bankkunden der Welt nutzt bereits Produkte oder Dienstleistungen von FinTechs, geht aus dem World-FinTech-Report von Capgemini und LinkedIn hervor. Besonders beliebt sind diese jungen Finanz-Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Kein Wunder: Bankfilialen sind in weiten Gebieten Afrikas und Asiens unbekannt, Handys aber weit verbreitet. Mobile Banking, Bezahlen und Überweisen via Internet sind für viele Afrikaner und Asiaten der einzige Zugang zu Bank-Dienstleistungen. So nehmen 75 Prozent aller Kunden in China und Indien die Dienstleistungen von FinTechs in Anspruch, dicht gefolgt von Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten.