Rumänische Bankensteuer sorgt für Kursrutsch bei Bankaktien

Massive Kursabschläge der beiden Banken und gleichzeitig Börseschwergewichte Erste Group und Raiffeisen Bank International drückten am Mittwoch den Wiener Aktienindex ATX rasant nach unten. Am späten Vormittag lag der ATX 2,6 Prozent im Minus.

Die Aktien der Erste Group rutschten um 8,3 Prozent nach unten, die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein herbes Minus von sechs Prozent hinnehmen.

Die Kurstalfahrten begründete ein Analyst mit der geplanten Bankensteuer in Rumänien. Laut rumänischer Regierungsvorlage könnte sich die Abgabe auf bis zu 0,9 Prozent der Bilanzsumme belaufen, sagte der Experte zur APA. Die Erste Group ist mit der Banca Comerciala in Rumänien stark vertreten, die RBI hat in Rumänien 2,1 Millionen Kunden und beschäftigt 5300 Mitarbeiter.