Rumänische Airline AnimaWings nimmt Wien-Cluj in den Flugplan auf
Die rumänische Fluggesellschaft AnimaWings hat ihre erste Verbindung ab Wien gestartet. Zweimal wöchentlich fliegt die Airline nun nonstop nach Cluj-Napoca, ab Winter 2026 sollen es drei Frequenzen werden. Geflogen wird mit einem Airbus A220-300.
Für den Flughafen Wien ist es ein weiterer Schritt beim Ausbau des Osteuropa-Netzes. „Cluj-Napoca verbindet wirtschaftliche Dynamik mit einer lebendigen Kultur- und Kreativszene“, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger. Die Stadt gilt als eines der wichtigsten Tech- und Innovationszentren Rumäniens.
AnimaWings-CEO Marius Pandel verweist auf die Nachfrage seitens der Wirtschaft und der rumänischen Diaspora. Die Airline setzt auf Direktverbindungen von rumänischen Regionalflughäfen zu europäischen Wirtschaftsmetropolen – ein Segment, das Austrian Airlines und andere Netzwerk-Carrier oft nicht bedienen.
Wachstumsmarkt Rumänien
Cluj-Napoca, mit rund 300.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Rumäniens, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem IT- und Outsourcing-Hub entwickelt. Internationale Konzerne wie Bosch, Emerson oder Deutsche Telekom haben Standorte in der Stadt, die auch als „Silicon Valley Rumäniens“ bezeichnet wird. Die Arbeitslosenquote liegt unter dem Landesdurchschnitt, die Gehälter im IT-Sektor gehören zu den höchsten des Landes.
Für österreichische Unternehmen ist Rumänien ein wichtiger Wirtschaftspartner. Dem Vernehmen nach sind mindetsnes rund 1.300 österreichische Firmen als Investoren in Rumänien aktiv, das bilaterale Handelsvolumen lag bei etwa 5,8 Milliarden Euro. Laut Statistik Austria leben rund 160.000 rumänische Staatsangehörige in Österreich – die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe nach Deutschen.
Konkurrenzdruck im Regionalverkehr
AnimaWings wurde 2020 gegründet und positioniert sich als Full-Service-Carrier mit Fokus auf Verbindungen zwischen rumänischen Regionalstädten und westeuropäischen Metropolen. Die Airline konkurriert dabei mit Low-Cost-Carriern wie Wizz Air und Ryanair, die von Bukarest aus ein dichtes Netz betreiben.
Die neue Wien-Verbindung bedient vor allem Geschäftsreisende: Der Abflug in Cluj ist um 6:50 Uhr angesetzt, die Landung in Wien um 7:20 Uhr. Der Rückflug startet um 8:00 Uhr. Damit sind Tagesreisen möglich.
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