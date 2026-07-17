Rumänische Airline AnimaWings nimmt Wien-Cluj in den Flugplan auf

Die rumänische Fluggesellschaft AnimaWings hat ihre erste Verbindung ab Wien gestartet. Zweimal wöchentlich fliegt die Airline nun nonstop nach Cluj-Napoca, ab Winter 2026 sollen es drei Frequenzen werden. Geflogen wird mit einem Airbus A220-300.

Für den Flughafen Wien ist es ein weiterer Schritt beim Ausbau des Osteuropa-Netzes. „Cluj-Napoca verbindet wirtschaftliche Dynamik mit einer lebendigen Kultur- und Kreativszene“, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger. Die Stadt gilt als eines der wichtigsten Tech- und Innovationszentren Rumäniens.

AnimaWings-CEO Marius Pandel verweist auf die Nachfrage seitens der Wirtschaft und der rumänischen Diaspora. Die Airline setzt auf Direktverbindungen von rumänischen Regionalflughäfen zu europäischen Wirtschaftsmetropolen – ein Segment, das Austrian Airlines und andere Netzwerk-Carrier oft nicht bedienen.