Ruf nach einer regelmäßigen Evaluierung von Ökosteuern

Man sollte alle „ein bis zwei Jahre“ nachschauen, ob „wir auch auf dem richtigen Pfad sind“, lautet der Vorschlag von Anzengruber. Die Regierung könne sich auch noch nach dem Beschluss der Ökosteuer für ein Evaluierungsprogramm entscheiden. In anderen europäischen Staaten sind solche begleitenden Wirkungskontrollen durchaus üblich.

Grundsätzlich sei der Einstieg in ein Ökosteuersystem schon lange überfällig gewesen, betont Anzengruber. Zumal mit dem Emissionshandel für die Wirtschaft bereits vor mehr als zehn Jahren eine Ökosteuer eingeführt worden ist. Davon betroffen sind 30 von 80 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen. Die restlichen 50 Millionen Tonnen werden nun von der neuen Ökosteuer erfasst.

Dass sich der CO 2 -Preis in Österreich mit anfänglich 30 Euro pro Tonne an dem Preis in Deutschland orientiert, wundert Anzengruber nicht. „Wir haben sehr enge Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland.“ Man habe daher versucht, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.

Der entscheidende Punkt eines Ökosteuersystem sei der Anreiz in Richtung CO 2 -Reduktion. Daher mache es auch Sinn, wenn die CO 2 -Steuer von Jahr zu Jahr steigt. Länder wie Schweden, die bereits vor 30 Jahren mit Ökosteuern begonnen haben, sind derzeit bereits bei 120 Euro pro Tonne CO 2 .