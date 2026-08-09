Rheinmetall-Chef unter Polizeischutz: „Kneifen gilt nicht“

Rheinmetall-Chef Armin Papperger (63), eine der meistgeschützten Persönlichkeiten Deutschlands, lässt sich von möglichen Anschlagsrisiken nicht einschüchtern. „Kneifen gilt nicht in dem Bereich“, sagte der Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall der Deutschen Presse-Agentur. „Die Jobs müssen gemacht werden, und wer einknickt, der gehört nicht in so einen Job.“

Papperger steht wegen möglicher russischer Mordpläne seit längerem unter Polizeischutz und hat Personenschützer, die auch in der Düsseldorfer Konzernzentrale stets an seiner Seite sind. Das Schutzniveau für den Rheinmetall-Chef gleicht jenem für den Bundeskanzler.

Gartenhaus abgebrannt und Demos vor dem Haus

„Es ist bekannt, dass man mein Gartenhäuschen abgebrannt hat und dass es Demonstrationen vor meinem Haus gab“, sagte der Rüstungsmanager. „Wenn das eine Bedrohung ist, ja - dann müsste ich mich vielleicht bedroht fühlen.“ Auf der anderen Seite schütze ihn der Staat so weit, wie es irgendwie möglich sei. „Aber in einem anderen Job hätte ich sicherlich eine geringere Bedrohungslage“, so Papperger. Rheinmetall liefert umfangreich Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine und baut dort auch Werke auf.

Kürzlich hatte das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Mitarbeiter von Rüstungsunternehmen zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen. Es bestehe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen das Ziel von Ausspähungs- und Sabotagehandlungen durch russische staatliche Stellen oder in deren Auftrag würden, hieß es in einem Sicherheitshinweis. Abhängig vom Kriegsverlauf in der Ukraine seien auch gezielte Angriffe gegen einzelne Mitarbeiter - besonders der Leitungsebene - nicht auszuschließen.