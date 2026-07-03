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Salmonellen-Gefahr: Spar ruft Bio-Hummus zurück
Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen. Kundinnen und Kunden wurden aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren.
Der Supermarkt „Spar“ ruft das Produkt „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis inkl. 07.07.2026 zurück. Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit Salmonellen der Rohware Tahina. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen. Kundinnen und Kunden wurden am Freitag aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren.
Alle anderen „SPAR Natur*pur-Produkte“ beziehungsweise Hummus-Erzeugnisse anderer Marken waren laut Aussendung von diesem Rückruf nicht betroffen. Alle Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können dieses in den Filialen zurückgeben.
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