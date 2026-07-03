Salmonellen-Gefahr: Spar ruft Bio-Hummus zurück

Der Supermarkt „Spar“ ruft das Produkt „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis inkl. 07.07.2026 zurück. Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit Salmonellen der Rohware Tahina. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen. Kundinnen und Kunden wurden am Freitag aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren.