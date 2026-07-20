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Wirtschaft

Noroviren-Gefahr: Lidl ruft Tiefkühl-Produkt zurück

Die bei Lidl Österreich verkaufte Freshona Bio Beerenmischung kann Noroviren enthalten. Das Produkt sollte keinesfalls konsumiert werden.
20.07.2026, 12:23

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Eine braune Verpackung mit roten und schwarzen Beeren.

Lidl Österreich hat über eine Website-Meldung auf einen Produktrückruf hingewiesen. Betroffen ist die „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren“ in der 300-Gramm-Ausführung. Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG könne aktuell nicht ausschließen, dass in dem Produkt Noroviren enthalten sind. Diese verursachen Brechdurchfälle.

Der Rückruf betrifft insbesondere Packungen mit folgenden Angaben:

Mindesthaltbarkeitsdaten: 17.04.2028 und 18.04.2028 

Chargen: L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3

Andere Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke „Freshona“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

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Warnung vor schweren Verläufen

Die durch Noroviren verursachten Brechdurchfälle können zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen. Besonders Säuglinge, Kleinkinder, Schwangeren sowie alte und kranke Menschen sind bezüglich schwerer Krankheitsverläufe gefährdet. Kunden werden ersucht, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren.

Es kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon rückerstattet.

Kundenservice und Fragen

Bei Fragen steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG entschuldigt sich „bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten“.

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