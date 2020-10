Rückgang der Kurzarbeit in Deutschland im Oktober verlangsamt

Die Kurzarbeit in Deutschland ist dem Münchner Ifo-Institut zufolge im Oktober deutlich langsamer zurückgegangen als in den Monaten zuvor. Sie sank um rund 450.000 auf knapp 3,3 Millionen Beschäftigte, wie die Konjunkturforscher am Mittwoch mitteilten. Zuvor sei der Rückgang noch bei rund einer Million pro Monat gelegen. Damit seien aktuell 10 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit, nach 11 Prozent im September.

Die deutsche Wirtschaft hatte sich im Sommer von der Coronarezession im ersten Halbjahr erholt gezeigt, doch drohen mit dem starken Anstieg der Infektionszahlen ein schwieriger Herbst und Winter, dem neue Einschränkungen folgen könnten.