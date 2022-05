Rübenanbau: Keine Rückstände im Bienenstock

Wenn die Anbaufläche für Zuckerrüben in Österreich stark sinkt, dann sind die beiden Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf (Marchfeld) nicht ausgelastet. Es gab in der Vergangenheit auch schon Überlegungen, eine der beiden Fabriken zu schließen. Derzeit gibt es genug Rüben-Anbaufläche, um die beiden Zuckerfabriken auszulasten.

Der Geschäftsführer des Rübenbauernverbandes, Markus Schöberl, sieht sich durch die Ergebnisse des Bienenmonitorings der AGES in seiner Ansicht bestätigt: „Ich habe immer schon gesagt, dass das Beizen mit Neonicotinoiden keine Auswirkungen auf die Bienen hat, weil Zuckerrüben nicht blühen und für die Bienen nicht interessant sind. Wir haben jetzt die fachliche Legitimation für die Anwendung.“ Pro Hektar werden 60 Gramm Neonicotinoide verwendet.

Schöberl sieht die Gefahr, dass durch weitere Verbote von Pflanzenschutzmitteln die Abhängigkeit von Importen zunimmt und verweist auf den Rapsanbau. Wegen des Verbots von Neonicotinoiden sind die Anbauflächen gesunken und die Importe aus der Ukraine gesteigert. Da die Ukraine nun infolge des Krieges weniger liefert, gibt es Engpässe beim Rapsöl.