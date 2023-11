Roter Gewerkschafter und Gesundheitsfunktionär Franz Bittner tot

Betroffen zeigte sich auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Für den Verstorbenen sei in dessen verschiedenen Funktionen immer die Lösungsorientierung im Vordergrund gestanden, schrieb er. GPA-Vorsitzende Barbara Teiber würdigte Bittner als "einen Menschen mit einem großen Herz, der Konsequenz auch immer mit dem nötigen Maß an Kompromissbereitschaft verbunden hat". ÖGK-Obmann Andreas Huss nannte Bittner einen "progressiven Sozialpartner und Visionär". Er habe sein Leben in den Dienst der Versicherten und Patienten gestellt.

Auch der Dachverband der Sozialversicherungsträger zeigte sich "tief betroffen". Bittner, der von 2002 bis 2009 Vorsitzender der Hauptversammlung und später der Trägerkonferenz des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger war, sei "eine der prägendsten Führungspersönlichkeiten" der österreichischen Sozialversicherung gewesen.