Rosenbauer hofft nach flauem Jahr auf Aufwind

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer musste 2017 Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Der Umsatz sank zwar nur leicht um 2,7 Prozent auf 847,6 Millionen Euro, der Gewinn brach jedoch um 52,1 Prozent auf 21,1 Millionen Euro ein. Der Hauptgrund für diese Entwicklung war die starke Zurückhaltung der für Rosenbauer wichtigen Märkte im Mittleren Osten.

Alleine in Saudi-Arabien ging der Umsatz von 200 Millionen Euro in den besten Jahren auf 100 Millionen Euro zurück. Das Land hat laut Rosenbauer-Vorstand Dieter Siegel aufgrund der Militärintervention im Jemen seine Investitionen in die Feuerwehrinfrastruktur zurückgefahren. Die gute Entwicklung in Nordamerika und in Europa konnte die Rückgänge jedoch teilweise kompensieren.

Für 2018 ist Siegel optimistischer und geht von einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Gewinn aus. „Der Rekordauftragseingang von 970 Millionen Euro lässt eine sehr gute Auslastung im nächsten Jahr erwarten.“ Er peilt einen Rekordumsatz und ein Ergebnis „auf gewohntem Niveau“ an. In den vergangenen Jahren lag es zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr wird von 1,2 auf 1,0 Euro je Aktie reduziert.