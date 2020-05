Ronny Pecik wird Telekom-Großaktionär

Dieses war der erste Streich ...". So kommentierte ein Händler an der Wiener Börse den am Montag fixierten Einstieg des österreichischen Investors Ronny Pecik bei der Telekom Austria ( TA). Der Schritt kam nicht überraschend, zumal Pecik schon vor dem Sommer Interesse am heimischen Telefoniekonzern signalisierte. Gerüchte, wonach Pecik unter anderem den ägyptischen Milliardär Naguib Sawiris, Eigentümer des Telekomkonzerns Orascom, mit an Bord habe, wurden bisher aber dementiert.



Nun sicherte sich eine Tochter von Peciks RPR Privatstiftung eine Call-Option auf 5,4 Prozent der Telekom-Aktien, die bis 18. Juni 2012 erworben werden können. Wenn Pecik das Kaufrecht einlöst, erhöht sich sein bisheriger Anteil von 0,0846 Prozent auf 5,485 Prozent. Der Wert beläuft sich nach aktuellem Kurs auf rund 180 Millionen Euro. Er wäre damit zweitgrößter Einzelaktionär hinter dem Staat mit 28,4 Prozent. Die Branche rätselt über die Motive. War es Teil 1 eines Übernahmeplans im Hintergrund? Pecik schweigt über seine Pläne, ließ nur verlauten, er habe die Option selbst erworben.