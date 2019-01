Roboter haben im Hotel Sacher Hausverbot

Doch Digitalisierung geht im Hotel Sacher weiter: Bis Ende 2019 sollen alle Zimmertüren mit dem Smartphone auf- und zusperrbar sein. Gäste, die es wünschen, können statt des Zimmerschlüssels künftig ihr Telefon verwenden. Das Schließsystem kostet 200.000 Euro. Rechnet man das Einbauen dazu – alle Türen müssen ausgehängt und verkabelt werden –, sind es rund eine Million Euro. „Das sind hohe Beträge, aber wer das nicht macht, baut sich eine große Investitionsbugwelle auf“, meint Winkler. Digitalisierung werde aber niemals menschliche Dienstleistungen ersetzen, sondern nur unterstützen können. Roboter kommen ihm nicht ins Haus.

Insgesamt beschäftigt die Sacher-Gruppe 750 Mitarbeiter. Die Zahl wäre laut Winkler gestiegen, wären nicht auch die Sacher-Häuser von dem gleichen Problem wie der Rest der Branche betroffen: „Der allgemeine Personalmangel hat dazu geführt, dass wir nicht alle Stellen besetzen konnten, was kostenseitig zu unbeabsichtigten Einsparungen geführt hat“, so Winkler. Um auf die angespannte Personalsituation zu reagieren, hat die Sacher-Gruppe die Ausgaben für die Ausbildung der eigenen Mitarbeiter in den vergangenen sieben Jahren verzehnfacht. „Das ist der einzige Weg, alle anderen dauern zu lange“, sagt Winkler.

Sachertorte im Höhenflug

Ein Phänomen, das sich seit rund drei Jahren beobachten lässt, betrifft die Sachertorte. Deren Verkaufszahlen waren zwar auch vorher schon gut, doch haben sie in letzter Zeit Fahrt aufgenommen, erzählt Winkler. „Viele Touristen, die nach Wien kommen, wollen für ein paar Stunden wie ein Wiener fühlen“, sagt Winkler. Und da stehe offenbar die Oper und die Sachertorte ganz oben auf der Wunschliste. Ein stark gestiegenes Interesse zeige sich in der Zunahme internationaler Anfragen, aber auch der Verkauf der Torten auf allen Abflugterminals am Flughafen Wien dürfte seine Wirkung haben. Der Großteil wird in Österreich verkauft, rund zehn Prozent aus dem Ausland bestellt.

Am stärksten wird die Torte aus den USA, Italien und Deutschland nachgefragt. Pro Jahr werden knapp eine Million Sacherwürfel und 360.000 Stück der handgefertigten Sachertorten verkauft. Modernen Ernährungsmethoden werde man sich nicht anpassen. Das Rezept der Original Wiener Sachertorte besteht seit 1832 und wird auch so bleiben, wie es ist, sagt Winkler.