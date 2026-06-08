Robotaxis in London: Autonome Fahrten bereits in wenigen Monaten

Der Transportanbieter Uber rechnet mit dem Einsatz von Robotaxis in London in wenigen Monaten. Seit Montag könnten sich Nutzer für Mitfahrten in autonomen Autos anmelden. Ausständig sei noch die Freigabe durch die britische Verkehrsaufsicht. Die Autos nutzten Technologie des britischen Start-ups Wayve, teilte Uber am Montag mit.

Robotaxis in London: Preise sollen nicht erhöht werden

Wayve-Chefin Kaity Fischer sagte, es sei das erste Mal, dass Passagiere in Großbritannien ein autonomes Fahrzeug nutzen könnten. Zunächst seien noch Sicherheitsfahrer an Bord.