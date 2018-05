Robo Advisors bedrängen Vermögensverwalter

Finanzbranche. Banker, die glauben, dass betuchte Kunden in der Geldanlage persönliche Beratung bevorzugen und so genannte Robo Advisor nur eine kleine Nische in der Vermögensverwaltung bleiben, irren. Dieser Meinung ist jedenfalls Christian Grohs, Chef der Fait Internet Software GmbH, die unter anderem Online-Lösungen für Raiffeisen entwickelt.

„In die Vermögensverwaltung zieht die Digitalisierung zwar langsamer ein als in die Banken, doch sie bleibt mittelfristig nicht verschont“, sagt Grohs. In Europa würden zwar erst 1,5 Milliarden Euro digital veranlagt. Der weltweit zweitgrößte Vermögensverwalter, Vanguard, habe schon 65 Milliarden Euro ausschließlich von Online-Kunden veranlagt. „Die junge Generation der Vermögenden ist Internet-affin und denkt in der Geldanlage anders als ihre Eltern“, gibt Grohs zu bedenken. Die Vermögensverwalter müssten sich rasch dieser digitalen Herausforderung stellen. Statt auf Finanzspezialisten müssten sie auf IT, Marketing, Recht und Daten setzen.