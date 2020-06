Ukraine wird heuer zur Zitterpartie für Raiffeisen

Aval

Sogar in den ersten beiden Monaten dieses Jahres lief das Geschäft in der Ukraine noch gut. "Es ist erstaunlich, aber im Großteil des Landes ist business as usual. DieAval Bank hat im Jänner und Februar auch Geld verdient", erklärt RBI-ChefKarl Sevelda. Die Bank verzeichnet sogar einen kräftigen Kundenzulauf. An die 100.000 Anfragen für neue Gehaltskonten seien in den vergangenen Wochen eingegangen. Viele Ukrainer würden Geld von den dem ehemaligen Regime nahestehenden Banken zurumschichten. Allerdings habe es auch Abflüsse gegeben. "Die Menschen vertrauen der Währung Hriwna nicht, tauschen in Dollar und horten es unter dem Polster", vermutet der RBI-Chef. Schwierig sei die Lage aufder Krim, wo derzeit nur sechs der 32 Aval-Filialen geöffnet seien. Die RBI erwägt, das Krim-Geschäft auf ihre russische Tochterbank zu übertragen.