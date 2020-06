Richard Branson will 600 Satelliten ins All befördern

Richard Branson ist und bleibt ein Visionär. Selbst der Absturz seines touristischen Raumschiff-Transporters "SpaceShipTwo" im Oktober des Vorjahres konnte den Selfmade-Milliardär nicht aus seiner Umlaufbahn werfen. Ein weiteres Test-Raumschiff wird gerade gebaut– und Branson nimmt bereits ein neues Weltraum-Projekt in Angriff: Sein Luftraum-Unternehmen Virgin Galactic soll 648 Mikrosatelliten ins All befördern, um ein Hochgeschwindigkeits-Internet selbst für die entlegensten Gebiete der Welt zu ermöglichen.

Gemeinsam mit dem US-Mobilfunkspezialisten Qualcomm stieg Bransons Virgin Group Ende der Vorwoche beim Unternehmen OneWeb ein, das einen weltweiten Alternativ-Zugang zum Internet via Mikro-Satelliten schaffen will. Dabei soll eine selbstständige Infrastruktur mit nur 110 Kilogramm schweren Kommunikationssatelliten aufgebaut werden. Zum Vergleich: Bestehende Kommunikationssatelliten sind etwa vier mal so schwer. Die Flotte soll zunächst 648 Satelliten umfassen und in einer Höhe von 1200 Kilometer zum Einsatz kommen.

Über diese Flotte soll Breitbandinternet in Gebiete der Erde gebracht werden, die bisher nicht mit schnellen Internet-Zugängen versorgt werden können. Laut Branson haben derzeit mehr als die Hälfte der Menschen auf der Erde keinen Zugang zum Internet. "Diese neue Satellitenkonstellation könnte diese Zahl deutlich senken", hofft der Virgin-Gründer. Die Kombination aus geringer Höhe und vielen Satelliten soll auch hohe Datentransferraten ermöglichen.