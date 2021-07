Rezeptfreie Pillen: Angriff der Versandapotheken

Die Freigabe des Versandhandels von in Österreich zugelassenen rezeptfreien Medikamenten dürfte den Markt neu aufmischen. Erwartet wird, dass 2015 neue, große Anbieter in den Arzneimittel-Markt drängen werden.

Neben den beiden Drogerieketten dm und Bipa, die mit ihren Kooperationspartnern "Zur Rose" und "mycare" bereits jetzt gut positioniert sind, sollen sich auch Lebensmittelhändler bereits in Stellung bringen. Lidl Deutschland verlinkt seine Homepage bereits seit einigen Jahren mit dem Pillenversender Apo-Discounter, und könnte sein Angebot auch auf Österreich ausweiten. Diskonter Hofer soll ebenfalls mit Kooperationen liebäugeln. Offiziell halten sich beide bedeckt.

Auch Kaffeeröster Tchibo warf sich schon die eine oder andere Pille ein und kooperierte bei Aktionen mit Versandapotheken. Kunden in Deutschland konnten etwa vergangenen Herbst über die Tchibo-Webseite bei der Versandapotheke Besamex mehr als 200 Gesundheitsartikel um bis zu 55 Prozent billiger einkaufen. So kostete die 24-er Packung Grippostad-C in der Aktionswoche nur 5,19 Euro statt 9,95 Euro.

Der Schweizer Versandriese Zur Rose, der im Vorjahr die beiden deutschen Mitbewerber DocMorris und VfG schluckte, will gemeinsam mit dm auch in Österreich weiter expandieren. "Wir werden die Marktbearbeitung weiterhin offensiv angehen", kündigt eine Firmensprecherin im Hinblick auf die Freigabe des Versandhandels an. Geliefert werde aber weiterhin aus Deutschland und den Niederlanden. Eine exakte Kundenzahl wird nicht verraten, laut dm gibt es mehr als 100.000 Versandkunden in Österreich.