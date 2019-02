Rewe: Warum weniger Rabatte günstigere Preise bringen sollen

„Wir wollen Klarheit in den Aktionsdschungel bringen“, sagt Rewe-International-Chef Marcel Haraszti im Klub der Wirtschaftspublizisten. Sprich, den Aktionsanteil zurückfahren. „Das können wir aber nicht von einem Tag auf den anderen, das ist ein langer Weg.“ Denn erstens schläft die Konkurrenz nicht und zweitens ist der typische Österreicher ein gelernter Schnäppchenjäger. Er wurde quasi von den Lebensmittelhändlern dazu erzogen.

„In Österreich ist der Aktionsanteil drei Mal höher als in Deutschland“, erläutert Haraszti. Das sei auch mit ein Grund, warum ein und dasselbe Markenprodukt in Deutschland oft regulär deutlich billiger verkauft wird als in Österreich. Durch das Streichen von Aktionen sollen auch in Österreich langfristig die Preise sinken, so die Ansage der Rewe-Manager.