Rewe: Razzia wegen Bier- und Kaffeepreis

Der Lebensmittelhändler Rewe ( Billa, Merkur, Penny, Adeg, Bipa) wird sich über den Besuch nicht gefreut haben. 15 Mitarbeiter der Bundeswettbewerbsbehörde und 15 Polizisten der Sicherheitsdirektion Niederösterreich kamen am Montag in die Unternehmenszentrale in Wiener Neudorf, um die Büros des größten Lebensmittelhändlers des Landes zu durchsuchen. Das bestätigt Claudia Haubner, Pressesprecherin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB): „Es geht um recht konkrete Absprachen bis zum Vorwurf der Kartellabsprachen.“