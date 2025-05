Handelsobmann alarmiert: Rewe-Strafe könnte Standort gefährden

Die Debatte über die höchste Kartellstrafe in der Geschichte , die im Februar über den Rewe-Konzern ( Adeg , Billa , Bipa , Penny ) verhängt wurde, reißt nicht ab. Auch Rainer Trefelik , Handelsobmann in der Wirtschaftskammer (WKÖ) , kritisiert nun die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) .

"Auch ein großer Konzern zahlt solche Beträge nicht aus der Portokasse", sagt Trefelik. Rewe beschäftige in Österreich Tausende Mitarbeiter, habe viel in den Standort investiert und trage entscheidend zur Lebensmittelversorgung im Land bei. Eine solche Strafe an einen so wichtigen Konzern hält der Handelsobmann für "das falsche Signal".

Das Urteil sei auch nicht nur den Lebensmitteleinzelhandel alarmierend, sondern betreffe die gesamte Branche. Trefelik verweist etwa auf Filialen des Möbelkonzerns Kika/Leiner-Konzerns, die nach der Pleite leer stehen und nun von Mitbewerbern übernommen werden.

Strafen könnten immer höher werden

Trefelik kritisiert auch die Höhe der Geldbuße angesichts des "kleinen Fehlers", der Rewe passiert sei: "Eine unterlassene Anmeldung ist eine Formalität. Welche Strafe soll ein Gericht verhängen, wenn wirklich etwas passiert?"

Er befürchtet, dass sich Strafen künftig immer weiter nach oben entwickeln. "Da geht es dann schnell um Beträge, die für Unternehmen existenzbedrohend sein können."