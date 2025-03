Rewe bereitet wegen der Rekordkartellstrafe derzeit eine Individualbeschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vor, weil man sich in mehreren Rechten verletzt sieht. Der Standard (Mittwochsausgabe) hat zuerst über die geplante Beschwerde berichtet. "Diesen Antrag werden wir im Rahmen der 4-monatigen Frist beim EGMR einbringen", erklärte Rewe gegenüber der APA.

Rewe: Urteil "massiv unverhältnismäßig"

Der Lebensmittelhändler hatte nach der Urteilsverkündung das "exorbitante Strafmaß" Euro für "einen Formalverstoß" als "massiv unverhältnismäßig" kritisiert. "Das vorgeworfene Vergehen - die Nichtmeldung des Standortes - hat zu keinerlei wirtschaftlichen Vorteilen für die Rewe International AG geführt", betonte die Supermarktkette damals. Der OGH hatte als Kartellobergericht die Geldstrafe für die Rewe von 1,5 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro massiv erhöht. Zur deutschen Rewe-Gruppe gehören in Österreich Adeg, Billa, Billa Plus, Bipa und Penny.

Das Gericht begründet die Rekordkartellstrafe auf 21 Seiten: "Geldbußen nach dem Kartellgesetz verfolgen präventive und repressive Zwecke, was eine angemessene Höhe erfordert, weil sonst keine abschreckende Wirkung erzielt wird", erklärte das Kartellobergericht in seinem Entscheid. Man habe als OGH "bereits mehrfach klargestellt, dass auch in Österreich zur wirksamen Bekämpfung von Kartellverstößen Geldbußen in einer Größenordnung zu verhängen sind, wie sie auf Unionsebene und in zahlreichen Mitgliedstaaten bereits seit langem üblich" seien.