Rewe & Co.: Absprachen schwer nachweisbar

Seit Montag durchforsten Mitarbeiter der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Unterlagen und Computer in der Konzernzentrale des größten Lebensmittelhändlers des Landes, der Rewe Group. Sie wollen Preisabsprachen im Lebensmitteleinzelhandel nachweisen – speziell bei Bier und Kaffee. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, ein Kronzeuge soll den entscheidenden Tipp gegeben haben.

„Wir hoffen, dass wir heute die Durchsuchung abschließen können, es kann aber noch bis Ende der Woche dauern“, sagte eine BWB-Sprecherin. Egal, wie lange die Razzia noch dauert – Branchenkenner bezweifeln, dass die Aktion Erfolg haben wird. Die Wettbewerbshüter vermuten, dass Händler über die Plattform der Lieferanten die Preise abgestimmt haben. Sprich, die Lieferanten sollen dafür gesorgt haben, dass die Konkurrenz den Artikel nicht billiger verkauft als das eigene Handelshaus. „Dazu muss man die Hintergründe kennen“, sagt Handelsexperte Peter Györffy. „Die Industrie kann steigende Rohstoff-, Produktions- und Personalkosten immer schwerer beim Handel durchsetzen. Kein Händler will als erster die Preise hinaufsetzen, da er dadurch aus Konsumentensicht einen Wettbewerbsnachteil hat.“



Ein Hersteller meint, dass viele Preise schon aus „vorauseilendem Gehorsam“ abgesprochen werden. „Bietet ein Handelshaus einen Artikel billiger an als ein anderes, ruft der Einkäufer des benachteiligten Unternehmens sofort an und will bessere Konditionen durchsetzen, um preislich mithalten zu können.“ Schriftliche Unterlagen dazu gäbe es freilich keine, was die Wettbewerbshüter bei Rewe finden wollen, sei ihm daher schleierhaft.