Rewe-Chef Marcel Haraszti will seine Läden länger aufsperren

Geht es nach Marcel Haraszti, sollen alle Bipa-, Billa-, Penny- und Merkur-Märkte einheitlich von sieben Uhr morgens bis 20 Uhr abends offen haben, zumindest wochentags (samstags bis 18 Uhr). „Im benachbarten Ausland sind die Geschäfte zum Teil 24 Stunden am Tag offen, Amazon verkauft rund um die Uhr“, moniert der Chef des Rewe-International-AG ( Billa, Bipa, Merkur, Adeg, Penny). In Österreich gelte davon unbehelligt „eines der ältesten Öffnungszeiten-Gesetze Europas“. Laut diesem dürfen Geschäfte maximal 72 Stunden in der Woche offen halten.

Der Rewe-Boss fordert seit geraumer Zeit eine Ausweitung auf 76 Stunden: „Es geht um 20 Minuten am Tag.“ Die Mitarbeiter würden deswegen nicht länger arbeiten müssen. „Wir würden 500 zusätzliche Jobs im Unternehmen schaffen“, beteuert er. Mit seinen Forderungen stößt der Rewe-Chef bei den Sozialpartnern und in der Wirtschaftskammer seit geraumer Zeit auf taube Ohren. Haraszti: „Wir werden aber nicht aufhören, unsere Meinung zu vertreten.“