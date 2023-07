Rewe-Chef für Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

Die höheren Preise in Österreich führt der Rewe-Boss auf den hohen Aktionen-Anteil in Österreich zurück, aber auch auf die wesentlich höhere Filial-Dichte als in Deutschland, was höhere Logistikosten nach sich ziehe. Schließlich seien auch die Lohnnebenkosten in Österreich höher.

Im Endeffekt aber hätten vor allem die großen Lieferanten, also Konsumgüterhersteller wie Unilever oder Nestle, die Preise massiv angehoben und der Handel hätte sie weitergeben müssen. Obwohl, so Haraszti: "Wir kämpfen wie die Löwen. Wir haben sehr hart verhandelt."