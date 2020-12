Rettet die Hühner: Singapur erlaubt Hühnerfleisch aus dem Labor

Als erstes Land der Welt genehmigte Singapur im Labor erzeugtes Hühnerfleisch für den Verkauf an Konsumenten. Wie der US-Produzent Eat Just am Mittwoch mitteilte, sollen bald "Chicken Nuggets" aus Laborfleisch angeboten werden: Das sei "ein Durchbruch für die Lebensmittelindustrie weltweit", erklärte Eat-Just-Chef Josh Tetrick.

Kunstfleisch aus dem Bioreaktor

Eat Just produziert das Laborfleisch aus Zellen, die dem Tier entnommen werden. Das Unternehmen erklärte, die Herstellung sei in mehr als 20 Produktionsläufen in 1.200 Liter fassenden Bioreaktoren gründlich getestet und untersucht worden. Das gezüchtete Produkt erfülle alle Anforderungen an ein Lebensmittel. Die Lebensmittelaufsicht in Singapur habe das Laborfleisch "umfangreich" getestet.