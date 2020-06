Retro-Trend im Handel "ein Mythos"

Schlecker könnte bei der Umwandlung in dayly auch auf rechtliche Hürden stoßen, glaubt Richter. Etwa bei der Flächenwidmung, die bestimmte Auflagen vorsieht, oder beim Gewerberecht. "Ich habe die nötigen Gewerbeberechtigungen, das ist kein Thema", kontert Haberleitner.

Für René Tritscher von der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKÖ) kann daily zumindest in einigen Orten "ein Bestandteil der Nahversorgungskette" sein. Wesentlich werde aber die Sortimentsfrage sein. Für die bestehenden Greißler werde durch den neuen Mitbewerber der Wettbewerb noch härter, gibt er zu bedenken. Letztlich würden die Kunden entscheiden, wer überlebt. Gemeindebund-Sprecher Daniel Kosak sieht sehr wohl einen Trend zu Kombi-Geschäften am Land. "Da findet ein Umdenken statt. Die Leute werden älter, Spritpreise steigen, da wird die Nähe wieder geschätzt." Und Schlecker sei in manchen Orten der einzig verbliebene Händler.

Lebensmittelhandel: Überversorgung

Ketten Beim täglichen Lebensmitteleinkauf gilt Österreich als überversorgt. Laut RegioPlan gibt es in 70 Prozent aller Gemeinden zumindest eine Filiale einer Lebensmittelkette (Spar, Billa etc.), damit erreichen die Filialisten rund 92 Prozent der Bevölkerung. In 700 Gemeinden gibt es keinen Supermarkt.

Konzentration Auf die Händler mit mehr als fünf Standorten entfallen 98 Prozent des Branchenumsatzes. Die Zahl der von Inhabern geführten Einzelhändler ist seit Jahren rückläufig, während Filialisten ihr Netz optimieren und vor allem in kleinere Standorte (Tankstellen etc.) einziehen.