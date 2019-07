Rentenzahlung bis nach Indien: 263.000 Pensionisten leben im Ausland

Neben den Deutschen, die auch die größte Ausländergruppe am Arbeitsmarkt stellen, sind die früheren Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien die größte Empfängergruppe. Steigende Tendenz weisen die Ungarn (6.000) Rumänen (405) und Bulgaren (227) auf, wo auch die Beschäftigung steigt. Zwei Witwen in Korea erhalten aber ebenso eine kleine Rente aus Österreich wie sieben Senioren in Island oder 74 in Indien, geht aus den Zahlen hervor.

Die österreichische Staatsbürgerschaft haben 53.000 der 263.000 Auslandspensionisten. Echte Auswanderer sind die Ausnahme. Der Großteil lebt in der unmittelbaren Nachbarschaft, vor allem in Deutschland oder der Schweiz. Viele haben „über die Grenze“ geheiratet und daher den Wohnsitz verlegt. Immerhin 3.000 Austro-Pensionisten zog es ins ferne Australien oder in die USA. Tendenz sinkend. Die beliebten deutschen Alterssitze Mallorca, Madeira oder Algarve spielen kaum eine Rolle, zumindest nicht als Hauptwohnsitz. In ganz Griechenland haben sich gerade einmal 170 österreichische Senioren niedergelassen.