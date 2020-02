René Benko geht in die Schweiz

Globus setzte im vergangenen Jahr 714,96 Millionen Euro um und machte Verluste. Die Gruppe betreibt zwölf Warenhäuser, inklusive dem Online-Shop kommt sie auf 48 Filialen. Neben Globus zählen auch fünf Outlets, das Delikatessengeschäft Delicatessa und vier Navyboot-Bekleidungsläden zu der Gruppe.

Die Globus-Übernahme reiht sich nahtlos in zahlreiche andere große Deals, die Signa in den vergangenen Jahren getätigt hat und mit denen das Unternehmen noch viel vorhat. So sollen rund um den früheren „APA-Turm“ in Wien-Döbling vier Hochhäuser mit einer Höhe von 50 bis 85 Metern und einem niedrigeren Baukörper entstehen. Geplant sind 111.000 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche für Büros und Gewerbebetriebe sowie ein Hotel.

Der ebenfalls Signa gehörende Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof soll im Sport-Geschäft in Deutschland wachsen und den Händler SportScheck von der Hamburger Otto Group übernehmen. In Kombination von SportScheck und Karstadt Sports wolle das Unternehmen einen Marktführer im Sporthandel aufbauen, berichten deutsche Medien.