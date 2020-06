Renault-Bank umwirbt Sparer mit Top-Zinsen

Frankreich

Frankreich

Warum können die Franzosen Zinsen in einer Höhe bieten, an die österreichische Banken nicht einmal denken können? Erstens, weil sie bis jetzt fast keine Spareinlagen haben. "Die RCI Banque hat sich fast ausschließlich über Anleihen und bei anderen Banken finanziert", erklärtJan-Gerd Hillens, Generaldirektor der österreichischen Niederlassung. Erst 2012 begann die Bank zunächst in Frankreich Spareinlagen einzusammeln, 2013 startete sie in Deutschland. 4,3 Milliarden Euro betrug das Volumen der Spareinlagen Ende 2013. Bei einem Gesamtfinanzierungsvolumen von fast 26 Milliarden Euro ist das ein kleiner Anteil. Und zweitens, weil die Sparzinsen inviel höher sind als hier zu Lande. "1,7 bis 1,8 Prozent wird infür täglich fälliges Geld bezahlt. Und dazu gibt es noch Lockangebote mit 4,5 Prozent fürs erste halbe Jahr", erläutert