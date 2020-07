Reisetrends: Extremtouren in die heile Welt

Glücklicher sind die Menschen in Bhutan, angeblich so glücklich wie nirgends sonst auf der Welt. Sie werben auf der ITB um Gäste, obwohl sie gar nicht so viele aufnehmen können, wie gerne kommen würden. Der Mönch am Stand lächelt selig: "Im Vorjahr hatten wir 50.000 Gäste. Mehr geht nicht. Wir haben nur rund 200 Hotels, die meisten haben nicht mehr als 20 Zimmer."

In Österreich gibt es ein paar Hotels mehr, die es zu füllen gilt. Und was bewegt Gäste, die von der ganzen Welt umworben werden, ausgerechnet nach Österreich zu kommen? "Die Landschaft, die Berge, die Ruhe und die Gastfreundschaft", sagt Tourismusobfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher. Gestresste Städter suchen Plätze, an denen die Welt noch in Ordnung und unverfälscht ist. Brot backen und Hühner füttern kann so zur Attraktion werden. "Sie wollen diese Welt besuchen, aber nicht richtig in sie eintauchen. Am Abend wollen die Gäste trotzdem alle 25 Sat-Programme und WLAN haben."