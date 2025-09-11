Reiselust der Österreicher trotz Teuerung ungebrochen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Österreich planen knapp 90 Prozent der Familien in den kommenden zwölf Monaten mindestens eine Reise. Das kam bei einer vom deutschen Reiseveranstalter Dertour in Auftrag gegebenen Befragung des Marktforschungsunternehmens Ipsos heraus. Signifikant mehr Reisen unternehmen dabei Berufstätige, junge Familien sowie einkommensstarke Familien. Die Reiselust spiegelt sich laut Dertour auch in der bisher guten Buchungslage wider.

Hälfte fliegt, Hälfte bleibt in Österreich Österreichische Familien setzen bei ihren Reisen auf Klassiker: In Sachen Anreise bleibt das Auto das wichtigste Verkehrsmittel (71 Prozent). Knapp die Hälfte (47 Prozent) der Befragten fliegt in den Urlaub, 21 Prozent fahren mit dem Zug. Als Reiseziel wählen österreichische Familien gerne die eigene Heimat und setzen auf Vertrautheit. Dabei wählt mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) Österreich als ihr liebstes Reiseziel, gefolgt von Italien mit 33 Prozent.

Nur wenige Familien mögen Camping "Die Adria und das Mittelmeer bleiben die Sehnsuchtsziele österreichischer Familien", sagte Dertour-Geschäftsführer Martin Fast am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Übernachtet wird am liebsten in Hotels (69 Prozent), Camping spielt für österreichische Familien nur eine untergeordnete Rolle (6 Prozent).

Last-Minute-Angebote verbessern Sommerbilanz Der Teuerung zum Trotz bleibt die "Reiselust 2025 ungebremst", so Fast. Dertour konnte zusätzlich zum hohen Buchungsniveau des Vorjahres auch dieses Jahr ein "deutliches Plus" erzielen. Mit der Buchungslage des aktuellen Sommers sei man sehr zufrieden. Die Frühbuchungen zu Beginn des Jahres seien gut gewesen, nach einem Einbruch im Mai und Juni erholte sich die Buchungslage durch mehr Last-minute-Angebote.