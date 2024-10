Reinigungs-KV: Erste Runde verlief konstruktiv

Die erste KV-Verhandlungsrunde für die 54.000 Beschäftigten in der heimischen Reinigungsbranche verlief aus Sicht der Arbeitnehmervertretung durchaus konstruktiv. Die Stimmung unter den Verhandlerteams beider Seiten war laut vida-Verhandlerin Ursula Woditschka gut. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den geplanten drei Runden zu einem Abschluss kommen“, sagte Woditschka am Mittwoch in einer Aussendung. Noch keine Einigung gab es beim genauen Prozentbetrag der rollierenden Inflation. Nähere Details wollte Woditschka nicht verraten.