Reife Leistung: Wie die Banane zu uns kommt

Gerade kam eine Lieferung, Reifemeister Nakladal macht einen ersten Qualitätscheck. Als er einen der Kartons aufschneidet, treten Spinnenphobiker unweigerlich einen Schritt zurück. Völlig zu Unrecht, findet der Fachmann, der seit knapp 20 Jahren im Bananengeschäft tätig ist. „Ein einziges Mal habe ich in all den Jahren eine kleine Vogelspinne in einem Bananenkarton gefunden. Steif vor Kälte und ungefährlich“, behauptet er.

Statistisch gesehen sei es wahrscheinlicher, dass man eine Drogensendung der Mafia in einem Karton findet, witzelt er. Das sei zumindest voriges Jahr bei einem Diskonter in Deutschland passiert. Nakladal nimmt eine Banane aus dem Karton, misst mit einer Art Fieberthermometer deren Temperatur. Bananen werden noch grün von den Stauden geschnitten und treten bei einer Temperatur von 13,5 Grad im Containerschiff ihre zwei- bis dreiwöchige Reise nach Europa an. „Luftdicht verpackt, damit sie schlafen, also nicht reifen können“, erläutert Nakladal. Wäre die Temperatur der Banane bei der Ankunft in der Reiferei entschieden darüber, würde das heißen, dass sie schon im Reifeprozess ist, also Wärme abgibt.

Die Banane „schläft noch“, ist grasgrün, völlig ungenießbar. Nakladal schneidet sie auf, zäh fließt eine kautschukartige Flüssigkeit aus der Frucht. Die Banane riecht nach Gurke. Genauso gehöre sich das, sagt der Experte und schickt die Lieferung weiter in Richtung Reifekammer.