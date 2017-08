Seit 15. Juni ist Roaming innerhalb der EU Geschichte - allerdings nicht für alle tele.ring-Kunden, denen nun die Regulierungsbehörde RTR zur Seite springt. Sie untersagt die Aufschläge für die Tarife "Passt! Pur Mini EU", "Passt! Pur Maxi EU", "Passt! Plus Mini EU" und "Passt! Plus Maxi EU".

"Bestandskundinnen und -kunden der oben angeführten tele.ring-Tarife müssen daher in Zukunft monatlich nicht mehr zusätzlich drei Euro für Datenroaming zahlen. Sie können bezahlte Aufschläge bei tele.ring geltend machen. Wir empfehlen daher betroffenen Kundinnen und Kunden, sich in diesen Fällen aktiv an tele.ring zu wenden", teilte die Behörde am Dienstag in einer Aussendung mit.