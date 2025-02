"Willkürliche Wirtschaftsstandortsteuer"

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) kritisiert die Erhöhung der Abgabe als "willkürliche Wirtschaftsstandortsteuer" massiv und wies am Donnertag auf negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hin. "Wer die Kreditvergabemöglichkeit der Banken in einer derart herausfordernden Zeit schwächt, schwächt Investitionen und damit die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen", so die Kammer in einer Aussendung.