Regierung und Sozialpartner: Stille Einigung auf neues Kurzarbeitsmodell

Laut Kocher wurde Kurzarbeit "an das Vor-Pandemie-Modell angepasst"

Wie vor der Pandemie soll die Inanspruchnahme der Kurzarbeit künftig streng gehandhabt werden. Schon seit letztem Jahr sei die Maßnahme schrittweise an ihren ursprünglichen Zweck, ein Unterstützungsinstrument für besondere einzelne Krisenfälle, herangeführt worden, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Die Kurzarbeit wurde nun "zu überwiegenden Teilen an das Vor-Pandemie-Modell angepasst", so der Politiker, der den "pandemiebedingten Krisenmodus am Arbeitsmarkt überwunden" sieht. Die letztgültige Regelung wäre mit Ende September ausgelaufen.

Katzian pocht auf 90 Prozent vom letzten Nettoeinkommen in Kurzarbeit

Ähnlich ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: "Wir sind froh, dass die Kurzarbeit nicht mehr in dem Ausmaß wie zur Zeit der Corona-Pandemie gebraucht wird und stehen dazu, dass sie auf den ursprünglichen Zweck - als arbeitsmarktpolitische Maßnahme für einzelne Betriebe in einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation - zurückgeführt wird." Wichtig sei den Gewerkschaften, dass die Beschäftigten finanziell abgesichert sind. "Wenn sie 90 Prozent vom letzten Nettoeinkommen in Kurzarbeit bekommen, ist das vor allem in Zeiten einer Rekordteuerung notwendig und richtig."

