Regierung räumt Wirtschaft Vorrang ein

Industriellenvereinigung (IV) und Wirtschaftskammer (WKO) begrüßen das Gesetz. Die IV war ein maßgeblicher Treiber. Schon im Juli des Vorjahres arbeitete sie eine Punktation zu einem Standortwicklungsgesetz aus, die sich nun in Grundzügen im Entwurf wiederfindet. Peter Koren, stellvertretender Generalsekretär der IV, erhofft sich von dem Gesetz einen deutlichen Anschub für die Wirtschaft. „Die Investitionssicherheit wird jedenfalls wesentlich erhöht“, betont er. Die Unternehmen könnten besser vorausschauend planen. Das sei insbesondere für die Schienen-, Strom- und Gasbranche wichtig. Für Koren ist das „Standortpaket“ kein Vorrang für die Wirtschaft, sondern ein Gleichziehen mit dem Umwelt-, Natur- und Tierschutz. Deren Rechte seien nicht nur im Verfassungsrang, sondern auch durch EU-Richtlinien weiterhin gut abgesichert.

WKÖ-Präsident Christoph Leitl spricht von einer „Stärkung des Wirtschaftsstandortes, insbesondere der Verkehrs- und Energieinfrastruktur“. Großinvestitionen würden daher noch stärker als bisher unterstützt.

Ganz anders sehen das die Umweltschützer. Greenpeace spricht von einem „neuen Angriff auf Umweltrechte“ und einem „demokratiepolitischen Rückschritt“. „Die Regierung will hinter verschlossenen Türen gemeinsam mit Konzern-Bossen bestimmen, welche Großprojekte gegen den Willen der betroffenen Menschen durchgepeitscht werden.“ Der WWF kritisiert, dass „unter dem Deckmantel der Verfahrensbeschleunigung Umweltstandards und Beteiligungsrechte ausgehebelt werden“ sollen. „Das geht eindeutig zulasten der Umwelt. Der Ausgleich der Interessen ist gefährdet“, warnt Volker Hollenstein vom WWF. Seiner Ansicht nach setzt die Regierung beim falschen Punkt an. Die Probleme der langen Verfahren lägen vielmehr an den unterschiedlichen Vorgehensweisen der Länder, an Überlastung der Beamten und am Gutachter(un)wesen. „Das alles aber greift die Politik nicht an. Denn das ist zu kompliziert“, kritisiert Hollenstein. Großprojekte würden vor allem durch unvollständige Unterlagen der Antragsteller verzögert, „daran wird auch ein Standortgesetz nichts ändern“.