Recycling: Österreich ist bei Plastikverpackungen noch hinten nach

27 Prozent des Kunststoffes werden hierzulande aktuell dem Recycling zugeführt. Damit wird die bisherige EU-Vorgabe von 22,5 Prozent übertroffen. Seit heuer gilt aber ein neues Ziel: 50 Prozent soll die Recyclingquote in den Unionsstaaten bis Ende 2025 betragen. Bis 2030 sollen 90 Prozent der Kunststoffverpackungen gesammelt werden.

Um die Vorgaben zu erreichen, wurde mit Anfang des Jahres das Einwegpfand auf Getränkeverpackungen eingeführt. Auch Förderungen in Sortieranlagen und laufende Investitionen in Recyclinganlagen wären unerlässlich, um die Sammelquote zu erhöhen, sagt Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) bei einer Pressekonferenz.

Einheitliches Sammelsystem brachte Erfolge

Genauso müsste den Bürgern das Mülltrennen so einfach wie möglich gemacht werden. Seit 2023 werden Verpackungen deshalb österreichweit einheitlich gesammelt - je nach Region in der gelben Tonne oder im gelben Sack. Seither sei die Sammelmenge bereits um 17 Prozent gestiegen, so die Zahlen des Umweltministeriums.