Rechtsberatung für Bauern, die sich vom Handel geprellt fühlen

Das Ausgangslage ist bekannt: In Österreich teilen sich Rewe, Spar, Hofer und Lidl knapp 90 Prozent des Lebensmittelmarktes untereinander auf – entsprechend groß ist ihre Marktmacht. Agrarier klagen über unfaire Praktiken – wie Stornierungen in letzter Minute, verspätete Zahlungen oder einseitige Vertragsänderungen, die rückwirkend gelten. Beschwerden kommen verlässlich hinter vorgehaltener Hand – aus Angst vor Repressalien. Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger will das ändern. „Wir wollen in Europa Vorreiter im Kampf gegen unfaire Geschäftspraktiken sein“, sagt die Ministerin und präsentiert einen Fairnesskatalog, dem sich alle großen Handelsketten – inklusive Lidl, Metro und Unimarkt – verpflichtet haben.

Parallel dazu hat Köstinger gemeinsam mit dem Handelsverband und den Händlern eine weisungsfreie Ombudsstelle konzipiert, an die sich Lieferanten ab 2019 wenden können, wenn sie sich von Handelsketten geprellt fühlen. Die Stelle soll anonym beraten, rechtlich aufklären und als Mediator auftreten. Kurz: „Sie soll Fakten schaffen“, sagt Rainer Will vom Handelsverband.