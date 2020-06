Reaktivierung der Rentner

Mit der steigenden Anzahl an erwerbstätigen Pensionisten wächst auch die Front jener, die einen Wegfall der geltenden Zuverdienstgrenzen fordern. In Österreich dürfen lediglich Beamte im Ruhestand unbegrenzt dazuverdienen, während ASVG-Pensionisten bis 65 (Männer) bzw. 60 Jahren (Frauen) die Geringfügigkeitsgrenze von monatlich 376,26 Euro nicht überschreiten dürfen. Falls doch, verlieren sie den gesamten Pensionsbezug. Die Plattform seniors4success.atmobilisierte im Internet mehr als 100 Rentner für eine Petition an Sozialminister Rudolf Hundstorfer, um "diese Ungerechtigkeit endlich abzuschaffen", wie es Leopold Stieger ausdrückt. Die Antwort war negativ. "Das ist derzeit kein Thema", winkt man im Ministerium ab.

Die Senioren könnten den Jungen auf dem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt Jobs wegnehmen. "Stimmt gar nicht", meint Stieger. Die meisten Älteren würden ohnehin nur temporär und flexibel arbeiten wollen und oft spezielles Know-how einbringen, das oft nur noch im Ausland zu finden sei. Ein Wegfall der Zuverdienstgrenze würde auch die Schwarzarbeit eindämmen.

Rückenwind erhält die Forderung nach Lockerung durch eine geplante Neuregelung in Deutschland. Dort soll es ab 2013 möglich sein, mit Pension und Zuverdienst (Kombirente) so viel zu verdienen wie früher mit dem Gehalt. Bisher lag die Zuverdienstgrenze für Frührentner bei 400 Euro. In Skandinavien gibt es sogar Anreizmodelle für eine weitere Erwerbstätigkeit von über 60-Jährigen.