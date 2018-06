Reaktivierung der Köche: Was das AMS gegen Fachkräftemangel tut

Von gänzlich fleischloser Küche hält Alexander Aguila (38) nicht sehr viel. Der leidenschaftliche Grillmeister jobbte nach seinem Lehrabschluss in diversen Restaurants in Wien, bevor er sein eigenes Steak-Lokal aufsperrte. Das ging nicht lange gut. „Gute Steaks sind nicht billig, da kommt es auf die Qualität des Fleisches an. Aber das kann sich eben nicht jeder leisten“, so seine Erkenntnis. Auch die Lage des Lokals sei nicht optimal gewesen. Aguila wechselte die Branche und heuerte als Lagerarbeiter an. Der Job machte keine Freude und so zog es den dreifachen Familienvater wieder zurück in die Küche. Der AMS-Lehrgang kam da genau recht.