RBI lässt Experten weltweit nach Finanzideen suchen

Die Raiffeisen Bank International (RBI) setzt bei Finanzinnovationen auf ein internationales Expertennetzwer k, das weltweit nach vielversprechenden Anwendungen sucht. Diese Woche präsentierte die Bank ihr im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Team von Fintech-Scouts in Wien.

Als Fintechs werden Unternehmen bezeichnet, die technologiegestütze Innovationen speziell für Finanzdienstleistungen entwickeln und damit neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Ziel sei es ausgewählte Technologien in die Dienstleistungen der RBI zu integrieren, sagte Christian Wolf , der bei der Bank für Innovationen und strategische Partnerschaften zuständig ist.

Schnelle grenzüberschreitende Zahlungen

Potenzial sehen die Experten etwa in sogenannten Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die an den Dollar oder Euro gebunden sind und deshalb im Gegensatz zu Bitcoin & Co. vergleichsweise geringen Kursschwankungen unterliegen. Sie können etwa zum Einsatz kommen, um schnell grenzüberschreitende Zahlungen durchzuführen, wie der im indischen Delhi tätige Experte Akshat Mittal sagte.

Aber auch Investoren in Kryptowährungen parken ihre Investments oft in den vergleichsweise stabilen Coins. Vor allem in Schwellenländern bieten sie vielen Menschen auch Schutz vor Inflation und Währungsabwertungen. "Die bewegten Summen sind noch klein, werden aber mit der zunehmenden Adaption steigen", sagte Mittal.

Bereits Anfang des Jahres ging die RBI eine Partnschaft mit dem Start-up Bluechip ein, das solche Stablecoins bewertet und ihre Sicherheit einschätzt. Weitere Dienstleistungen um solche stabilen Kryptowährungen dürften folgen. Auch weil der regulatorische in der EU durch die im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Micar-Regulierung (steht für Crypto Assets Markets Regulation) Sicherheit gebe, wie es heißt.