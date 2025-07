In Russland baut die Bank ihr Geschäft entsprechend den Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter ab, es gehe sogar rascher voran als im Zeitplan der EZB vorgeschrieben, heißt es von der RBI. Aufgrund der Rubel-Aufwertung im ersten Quartal seien die Fortschritte aber vor allem in lokaler Währung zu sehen

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im ersten Halbjahr 2025 einen Konzerngewinn von 567 Mio. Euro erwirtschaftet - ohne das Geschäft in Russland und Belarus. Das sind 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die RBI am Mittwoch mit.

Kundenkredite in Russland um 9 Prozent reduziert

Seit Jahresbeginn wurden die Kundenkredite (in Rubel gerechnet) in Russland um 9 Prozent reduziert, auch die Kundeneinlagen sanken um 9 Prozent. Per Ende Juni 2025 gab es bei Raiffeisen in Russland noch Kundenforderungen von 4,7 Mrd. Euro, die risikogewichteten Aktiva (RWA) lagen bei 18,6 Mrd. Euro. Die Zahl der Kunden schrumpfte von 3,3 Millionen im Halbjahr 2024 auf 3,0 Millionen, auch die Zahl der Mitarbeiter ging von 9.715 auf 8.657 zurück.

Das Ergebnis der Russland-Tochter hat indessen deutlich unter dem jüngsten russischen Gerichtsurteil gelitten, das dem russischen Strabag-Aktionär Rasperia Trading Limited im Frühling einen Schadenersatz von rund 2 Mrd. Euro zugesprochen hatte. Die Bank will sich gegen das russische Urteil in Österreich zur Wehr setzen und ihrerseits die Rasperia klagen, um sich so einen Teil des Geldes über die österreichischen Vermögenswerte der Rasperia zu sichern.