Gesunde Geschäfte mit Hund und Katz

Die Besitzer erhalten eine Benachrichtigung, falls ihr Liebling virtuelle Zäune verlässt oder eine Tabuzone betritt. Der Tracker hängt wie ein kleines Handy am Halsband und kann von 500 Mobilfunknetzen weltweit genutzt werden, also auch auf Reisen. Das Smartphone muss im Gegensatz zu anderen Trackern nicht in der Nähe sein. Nach und nach kamen weitere Funktionalitäten wie Aktivitäts- und Schlaftracking dazu. Besitzer wollen nicht nur wissen, wo ihr Hund ist, sondern auch, wie es ihm geht. Tiere können zwar nicht sprechen, aber man kann am Verhalten erkennen, ob es ihm gut geht oder ob etwas falsch läuft. „Wir fokussieren uns ganz stark auf das Gesundheits-Tracking bei Hunden und Katzen“, berichtet Hurnaus. Dabei gehe es um die Früherkennung von Krankheiten, um diese rascher behandeln zu können.

Der Umsatz soll heuer in Richtung 200 Mio. Euro gehen, die Exportquote beträgt 95 Prozent. „Wir sind auch profitabel“, so der Gründer, der früher bei Amazon arbeitete und dort Erfahrung mit digitalen Geschäftsmodellen sammelte.

Vier-Tage-Woche

Tractive beschäftigt knapp 300 Mitarbeiter, die meisten davon am Firmensitz in Pasching. Die Mitarbeitersuche sei mit Einführung der Vier-Tage-Woche vor zwei Jahren sehr erleichtert worden, die Fluktuation gering. Große Risiken für sein Geschäft sieht der Gründer nicht – weder strategisch noch wirtschaftlich: „Freilich könnten Google oder Apple einen Tracker bauen, aber wir haben jetzt schon zwölf Jahre lang die Daten von Hunde und Katzen gesammelt, das ist ein enormer Datenvorsprung. Es weiß keiner so gut wie wir, wie ein drei Jahre alter Beagle normal schläft oder wie hoch der Durchschnittspuls von einem zwei Jahre alten Rottweiler ist“, so Hurnaus.

Bei der Frage, ob Österreich ein guter Standort für Start-ups ist, antwortet er differenziert. Die Frühförderung sei sehr hilfreich, danach fehle es aber an Investorengelder und potenziellen Käufern. Daher würden Firmen auch oft ins Ausland verkauft, was schade sei. Es fehle auch an Wertschätzung für erfolgreiche Jungunternehmen: „Bei uns war noch nie ein Politiker, weder lokaler noch nationaler, der uns gesagt hätte, es ist super, dass ihr euer Geschäft hier von Pasching aus macht.“