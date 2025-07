Notenbank-Chefökonomin zu Zöllen: „Das ist kein Deal zu Gunsten Europas“

Was kommt, ist auf jeden Fall eine riesige Fragmentierung im Welthandel. Wir müssen also zum Beispiel wieder unsere Lieferketten anschauen, wie das schon während der Pandemie nötig war. Außerdem kommt es darauf an, ob die Suche nach neuen Handelspartnern erfolgreich sein wird. Österreich hat die USA aktuell als zweitwichtigsten Handelspartner. Wenn wir uns gewisse Abhängigkeiten anschauen, sollten wir schon versuchen, mit anderen Ländern besser ins Geschäft zu kommen – mit Ländern wie Japan, Indien, den Mercosur-Staaten.

Wir waren zuletzt bei einer Prognose für 2025 von plus 0,2 Wachstum. Ich würde das jetzt in Summe in der Kategorie Stagnation ansiedeln. Wir können da jetzt aber nur die kurzfristigen, also statischen Effekte berechnen, nicht aber mögliche dynamische. Trump will ja zum Beispiel, dass sich Industrieunternehmen aus Europa wieder massiv in den USA ansiedeln. Ob das kommt oder nicht, ist heute noch nicht absehbar oder gar berechenbar.

Ich zitiere die Tante Jolesch: „Gott soll einen hüten vor allem, was noch ein Glück ist.“ Die Zölle fallen aus volkswirtschaftlicher Sicht aber in die Rubrik verkraftbar. Wir rechnen wie schon bei der Juni-Prognose damit, dass das jetzige Paket rund 0,1 Prozent im Jahr 2025 vom heimischen Wachstum kosten wird. Gleich viel wie im Jahr darauf.

Zentral ist bei den neuen Abhängigkeiten wohl der Energiebereich. Ursula von der Leyen hat Trump versprochen, für unvorstellbare 750 Milliarden fossile Energie in den USA einzukaufen.

Die Relationen sind schon unglaublich, da geht es um ein gigantisches Paket. Die EU-Exporte in die USA machen etwas mehr als 500 Milliarden im Jahr aus. An den 750 Milliarden für die Europa Energie in den USA einkaufen soll, sieht man die eigentliche Dimension des Deals mit Trump. Und da haben wir die Einkäufe auf dem Rüstungssektor und die versprochenen Investitionen in Höhe von 600 Milliarden in den USA noch gar nicht erwähnt. Diese Investitionen fehlen uns natürlich in Europa. Das ist also kein Deal zu Gunsten Europas und man kann ihn eigentlich nur damit rechtfertigen, dass die Drohkulisse von 30 Prozent Zöllen auf alles ab 1. August weg ist.

Wenn es wirklich dabei bleibt, die Details werden ja erst ausverhandelt …

Ein Rätsel ist etwa, wer da in Europa genau einkaufen wird, wer da investieren soll. Ob etwa die OMV angewiesen wird, wie bei der strategischen Gas-Reserve, die wir um vier Milliarden Euro gekauft haben, jetzt US-Flüssiggas zu kaufen. Das ist völlig offen und wird bestimmt noch zu vielen Diskussionen führen.

Was bedeutet denn eigentlich die Kombination aus dem deutlich stärkeren Euro und den Zöllen?

Das geht leider in die gleiche Richtung, beides verteuert unsere Exporte. Jede Euro-Aufwertung um zehn Prozent kostet auch einen Viertelprozentpunkt auf der Seite des Wirtschaftswachstums. Positiv ist nur, dass die Unsicherheit jetzt einmal weg ist. Also die Sichtweise: ein Deal ist besser als kein Deal, obwohl Trump natürlich seine Meinung in drei Wochen oder sechs Monaten wieder radikal ändern kann.