Nationalbank beruhigt: Trumps Zölle sind "schmerzhaft, aber verkraftbar"

Schon wieder werden neue US-Zölle diskutiert beziehungsweise wird vor ihnen gewarnt. Dieses Mal könnte es die Branchen Pharma, Rohstoffe und Halbleiter treffen, wie EU-Handelskommissar Maros Sefocvic bei einer Rede im Europaparlament in Straßburg sagte. Washington führe derzeit mehrere Untersuchungen und begründe diese mit der nationalen Sicherheit.

Sollten alle diese Untersuchungen zu Zöllen führen, wären zusätzlich Exporte im Wert von 170 Mrd. Euro betroffen. Dies bedeute, dass insgesamt rund 549 Mrd. Euro an EU-Ausfuhren in die USA mit Zöllen belegt würden, sagte Sefcovic. Das wäre "ein gewaltiges Ausmaß".

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat in ihren neuesten Berechnungen diese möglichen neuen Zölle natürlich noch nicht berücksichtigt, sondern erst die bisher in Kraft getretenen (z.B. 25 Prozent auf Autos) oder die zuletzt von US-Präsident Trump angekündigten. Im Ergebnis, sagte Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger am Dienstag bei der Präsentation der heimischen Leistungsbilanz, sei Panik fehl am Platz. Die US-Zölle seien zwar "schmerzhaft, aber verkraftbar".