Rauchzeichen gegen Brüssel

Dicke Luft bei den Trafikanten. „Wir wehren uns gemeinsam mit einer Million Österreicher gegen Bevormundung", lautet die Kampfansage von Trafikanten-Obmann Peter Trinkl an Brüssel. Die EU plant nämlich ein neue Tabakrichtlinie, die vorschreibt, dass ein Großteil der Oberfläche der Zigarettenschachteln mit abschreckenden Bildern bedeckt sein muss. Also etwa Aufnahmen von Krebskranken. Man nennt das „plain packaging" oder „pack standardisation".

Die Trafikanten haben in Österreich eine Million Unterschriften gegen die Umsetzung dieser Pläne gesammelt. Nach im Herbst will die EU-Kommission die Details der geplanten Änderung offiziell präsentieren. So sollen auch Zusatzstoffe wie Menthol verboten werden. Überlegt wird auch ein Präsentationsverbot von Tabakwaren. Es wäre dann verboten, dass in der Trafik Zigaretten sichtbar im Regal stehen.

Trinkl bekennt sich natürlich zum Nichtraucherschutz, aber die Regulierungswut der EU geht ihm deutlich zu weit. „Die Zigarettenpackungen sind erst der Anfang. Das ist lediglich ein Muster für alle anderen Produkte."