Tech-Start-ups in London haben in den ersten sechs Monaten 2021 fast so viel Wachstumskapital eingesammelt wie im gesamten letzten Jahr. Sie verhalfen damit der britischen Hauptstadt, gemeinsam mit New York. den Status als Top-Start-up-Standort außerhalb des Silicon Valley zu behalten. Das ergab eine Auswertung des Forschungsinstituts Startup Genome, die anlässlich der London Tech Week 2021 veröffentlicht wurde.

Laut Ranking von Startup Genome punktete London trotz der wirtschaftlichen Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie und den Brexit bei Finanzierung, Fachkräfte-Knowhow und schnellen Internet-Verbindungen. London behauptete damit seine zweite Position schon das zweite Jahr in Folge. Die weiteren Ränge belegten Peking und Boston.

10,8 Mrd. Dollar an Risikokapital

Londons Tech-Start-ups erhielten demnach in den ersten sechs Monaten des Jahrs 2021 insgesamt 10,8 Milliarden US-Dollar an Risikokapitel, das waren fast so viel wie im gesamten Jahr 2020 eingesammelt wurde. Das entsprach in Summe fast einem Fünftel aller europäischen Risikokapitalfinanzierungen. Zu den wichtigsten Finanzierungsrunden gehörten Revolut für 800 Millionen US-Dollar, Checkout.com für 450 Millionen US-Dollar und Hopin für 400 Millionen US-Dollar.